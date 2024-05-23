Gemlik Limanı'nda Sendikal Haklarını Kullanan İşçiler İşten Çıkarıldı
İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda sendikal haklarını kullanan işçilerin işten çıkarıldığını açıkladı. Türkoğlu, işçilerle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, işçi çıkarmalarının çalışma barışını bozacağını belirtti ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda sendikal haklarını kullanan işçilerin işten çıkarıldığını söyledi.
Türkoğlu, Meclis'te Liman-İş Sendikası üyesi işçilerle basın toplantısı düzenledi.
Limanı işleten şirketin, sendikalaşan işçileri işten çıkardığını savunan Türkoğlu, yaşananların çalışma barışını bozacağını belirtti.
Türkoğlu, "İşçi çıkarmalarına son verilmeli, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır." dedi.