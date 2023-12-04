Gemlik Körfezi'nde 5,1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalara başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: " Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun." - ANKARA