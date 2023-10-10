Gemlik Belediye Başkanı Eleştirilere Cevap Verdi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yapılan arazi satışlarıyla ilgili eleştirilere cevap vererek, belediyenin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi tarafından yapılan arazi satışlarıyla ilgili yapılan eleştirilere Belediye Meclisi'nden cevap verdi. Başka belediyelerin satış rakamlarıyla örnekler veren Başkan Sertaslan, belediyelerin güncel ekonomik tabloya karşı böyle bir önlem aldıklarını belirterek, "Bizim satışlarımızın toplamı, 2017 yılında yapılan satışlar kadar" dedi.

Kendisini eleştiren muhalefet partisi üyelerine cavap veren Başkan Sertaslan, görev süresince yaptıkları satışların güncel kur miktarıyla sadece 2017 yılındaki satışlara eşit olduğunu, 2019 yılının ilk dört ayında bile arazi satışı yapıldığını söyledi.

BAŞKAN SERTASLAN: "SADECE KÜÇÜK BİR AZINLIK HALİNDEN MEMNUN"

Türk milletinin ekonomik olarak zorda olduğunu ve sadece küçük bir azınlığın halinden memnun olduğunu belirten Başkan Sertaslan, güncel ekonomik gelişmeler ve Kahramanmaraş'ta merkezli 6 Şubat depremleriyle birlikte belediyelerin de ekonomik olarak zora girdiğini vurguladı. Son üç yıldır evsel atık bedellerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla birlikte toplanamadığını ve Gemlik Belediyesi'ne ek olarak yıllık 42 milyon TL'lik bir gelir kaybını oluşturduğuna değindi.

2019 yılında maaş olarak personele ödediği miktarın iki katı kadar her ay İller Bankası'ndan para geldiğini söyleyen Başkan Sertaslan, bu rakamın son iki ayda 15 milyon TL olduğunu ve sadece Gemlik Belediyesi'nin ayda 17 milyon TL'ye yakın maaş ödemesi yaptığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Enflasyonist ortamdan Gemlik Belediyesi de payını aldı. Güncel ekonomik tablo böyle giderse bu satışlara ihtiyacımız var. Önceki meclislerimizde evet oyu verdiğiniz rakamın 20 milyon TL'si ile EYT kapsamında emekli olan 48 personelimizin tazminatlarını ödedik."