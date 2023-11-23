Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Mahalli İdareler Seçimleri'nde ortak aday çıkaracak

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Burhan Deniz ve Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde ortak aday çıkaracaklarını bildirdi. Deniz ve Durmaz, seçim hazırlıklarına üç başlık altında başladıklarını açıkladı.

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Burhan Deniz ve Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde ortak aday çıkaracaklarını bildirdi.

Deniz, Durmaz ile ortak düzenledikleri basın toplantısında, seçim hazırlıklarına üç başlık altında başladıklarını söyledi.

Balıkesir'in bütün ilçelerinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Deniz, "Daha önce parti yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonrasında Balıkesir ve ilçelerinde ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere, kendi logomuzla seçime girmeye hazırız ama bir ittifak olma ihtimali olduğunda da bütün partilere kapımız açıktır." dedi.

Yerel seçimlerde Gelecek Partisi ile Saadet Partisinin işbirliği dile getirerek, şöyle devam etti:

"Saadet Partisinin adayının çıktığı yerlerde Gelecek Partisi aday çıkarmayarak o adayı destekleyecek. Gelecek Partisinin aday çıkardığı bölgelerde ise Saadet Partisi aday çıkarmayarak ortak adayı destekleyecek. Balıkesir'in bütün ilçelerinde ve il merkezinde Saadet Partisi ile ortak hareket etme kararı almış bulunmaktayız. Gelecek ve Saadet kadrolarına güveniyoruz. 20 ilçede aday tespit çalışmalarımız başlamıştır. 8-10 ilçede mevcut adaylarımız hazır. Parti kadrolaşmamızı da 20 ilçede en kısa sürede tamamlayacağız."

Durmaz da 1,5 ay önce kurdukları tespit komisyonu ile aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Balıkesir'in 7 ilçesinde aday tespiti yaptıklarını aktaran Durmaz, "Bu hafta itibarıyla Gelecek Partisinden arkadaşlarımız tespit komisyonumuza dahil olacak. Komisyonumuz genişleterek aday belirleme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bazı yerlerde Gelecek Partisi bazı yerlerde Saadet Partisi logosuyla seçime gireceğiz. Yine Büyükşehir Belediyesine ortak aday çıkaracağız. İnşallah en kısa zamanda adaylarımızı kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu

Deniz ile Durmaz, aralarındaki işbirliğine katılmak isteyen diğer partilere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.