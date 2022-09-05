Gelecek Partisi'nden toplu istifa

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Servet Akosman ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Gelecek Partisi Çivril İlçe Teşkilatından 16 olmak üzere toplamda 60 yeni üyeye, düzenlenen törenle rozetleri BBP İl Başkanı İsmail Karateke tarafından takıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Servet Akosman ve 16 yönetim kurulu üyesi partisinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi (BBP)'ye katıldı. Çivril'de toplamda 60 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Yeni üyelere parti rozetlerini BBP İl Başkanı İsmail Karateke, taktı. Rozet takma töreninin ardından ilçeye bağlı Kıralan Mahallesinde Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için lokma hayrı yapıldı. BBP İl Başkanı Karateke ve BBP'liler ilçe merkezi ve mahallelerde esnaf ziyareti yaptı. Kale ilçesinden sonra Çivril ilçesinde de partiye toplu katılımla ilgili olarak rozet takma töreni düzenlediklerini belirten BBP İl Başkanı Karateke, "Partimiz 2023 genel seçim ve 2024 yerel seçimlere teşkilatlarını güçlendirerek, milletimizin yoğun teveccühü ile üye katılımları devam etmektedir. Özellikle Çivril teşkilatımıza Gelecek Partisinden istifa eden İlçe başkanı ile 16 kişi ve toplamda 60 kişi daha Büyük Birlik ailemize katılmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu vesile ile de Çivril koordinatörümüz Sercan Demir, ilçe başkanımız Erhan Taşdemir ve yönetimine de gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Partimiz her zaman olduğu gibi milletin sesi devlete uzanan eli olmaya devam etmektedir. Milli ve güçlü devlet şiarıyla Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin talimatlarıyla tüm seçim çevrelerinde olduğu gibi Denizli'mizde de başarılı olmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Denizli'de en az 1 milletvekili ve hedeflediğimiz belediyeleri kazanarak Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın da dediği gibi "Elleri hiçbir kire bulaşmamış liyakatli kadrolar ile hemşerilerimize hizmet etmek" dedi.

Lokma hayrına katıldılar

Partiye yeni katılan üyeler için düzenlenen rozet takma töreninin ardından BBP İl Başkanı İsmail Karateke ve il yönetim kurulu üyeleri, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için düzenlenen lokma hayrına katıldı. - DENİZLİ