Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Isparta'da konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Isparta'da konuştu Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ümit ederim bu süreçte Türkiye'de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ümit ederim bu süreçte Türkiye'de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır." dedi.

Isparta'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak temiz dürüst bir siyaset güttüklerini söyledi.

Irak'ın kuzeyinin bütün bölgelerini gezdiğini ve tüm kesimleriyle görüştüğünü ifade eden Davutoğlu, "Oradaki soydaşlarımız Türkmenler'in durumlarını yerinde gözledim. Süleymaniye ve Erbil'deki ekonomik yatırımlarımıza baktım. Musul ve Kerkük'teki ekonomik şartları gözden geçirdim." dedi.

Davutoğlu, oradaki gözlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdığını kaydetti.

Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Irak dönüşünde 6 siyasi partinin genel başkanıyla bizzat görüşerek bu süreçle ilgili kanaatlerimi ve gözlemlerimi kendilerine anlatmıştım. Dün Sayın Bahçeli arayarak hem teşekkür etti hem de raporda kendisine yapılması gerekenlerle ilgili yazmış olduğum hususlara katıldığını ve bu konuları değerlendireceklerini ifade etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Ümit ederim bu süreçte Türkiye'de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Politika
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