Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu ziyaretinde konuştu Açıklaması

Bir dizi program kapsamında kente gelen Davutoğlu, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle oluşan Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonuna ziyarette bulundu.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınırlarının birtakım emperyalist güçlerle çizilmiş suni bir devlet olmadığını söyledi.

Millet olmanın karar verilerek oluşturulamayacağını belirten Davutoğlu, "'Millet oluşturalım' diyerek oluşmaz millet. O tarih onu sınar, her şeyi yaşar ve sonunda herkes der ki 'Bu coğrafya, bu vatan benim.' Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, 'Bu ülke benim' der. Kendi şahsi kaderiyle bu ülkenin kaderini bütünleştirir." diye konuştu.

Davutoğlu, Filistin'in de bu anlamda kendileri için uzak diyarlar olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Birçok kişi bilmez. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarından 4 tanesi Gazze'de savaşmıştır. Atatürk, İsmet Paşa, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay. Bunun dördü de Birinci Dünya Savaşı'nda Gazze'de savaşmıştır. Öbür tarafta bakınız, Çanakkale Şehitliği'ne gidin. Tebrizli, Kudüslü, Bakülü vardır. O zaman topraklarımızdan ayrılmış olmasına rağmen Prizrenli vardır, Üsküplü vardır. Biz böyle bir milletiz. Milleti tanımlarken etnik mezhebi bir tanım değil. Bütün bir bu tarihin kuşattığı bir millet."

Her şehre özel bir muhabbetinin, planlamasının olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Hiçbir şehri diğerinden hiç ayırt etmedim. Bu ülkenin her insanı bizim için azizdir, her toprağı bizim için mukaddestir. Hiçbir ayrım yapmayız, ayrım yapanı da aramızda barındırmayız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu Başkanı Ayhan Arslan'ın da bir konuşma yaptığı ziyarette, Davutoğlu'na günün anısına hediye takdim edildi.