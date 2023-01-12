Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanının, bir konuda kendi kararını uygulayacağını söylemesi halinde kriz çıkacağını belirterek, "Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanının, bir konuda kendi kararını uygulayacağını söylemesi halinde kriz çıkacağını belirterek, "Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." dedi.

Davutoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın A kişisi olmasını istedi. Siz o A kişisini uygun görmediniz. Aranızda tartıştınız bir sonuca varamadınız. Anayasal olarak bunu atama yetkisi var ve atadı. Atamayacak mı diyorsunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu, o nedenle cumhurbaşkanı adayından önce ilkeleri belirlediklerini söyledi.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni bir Türkiye doğuyor. Bu sancıları yaşayacağız. O kriz olduğunda da o krizi de çözeceğiz. 4 Ocak günü Beştepe'de kimlerin ne konuştuğunu biliyorum, yarın bu masa çökecek dendi. Çöktü mü, çökmedi. Niye? Makul altı siyasi lider oturdu, aramızda da bazen tatlı sert tartışmalar oluyor ama kamuoyunu son derece tatmin eden bir metni ortaya çıkardık. Peki bu makul altı siyasi liderin seçeceği makul bir cumhurbaşkanı, Allah aşkına, bu altı siyasi liderle çatışmayı ya da A şahıs mutlaka olacak demek yerine herkesin uzlaşacağı B şahıs da olabilir demeyi niye düşünmüyorsun?"

Altı siyasi parti liderinin ortak bir çizgide buluştuğu sistemin adının "uzlaşı" ve "demokrasi" olduğunu söyleyen Davutoğlu, bir vesayetin de asla olmayacağını savundu.

"Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır"

"Bir cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim ve o cumhurbaşkanı yarın dedi ki ben kabul etmiyorum, sizin aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum." değerlendirmesi üzerine görüşü sorulan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Dediği anda bir kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Şu günkü Cumhurbaşkanı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olduğu için Meclis önemsiz gibi görülüyor. Halbuki bundan sonra Meclis önemli olacak. Cumhurbaşkanı tek başına karar verirken Meclis ne der acaba diye düşünecek. Çünkü Cumhurbaşkanının o kararını geri döndürme hakkı var Meclis'in. Bir kriz de yaşanabilir dikensiz gül bahçesi değil bu süreçler. Şimdi yaşanmıyor mu? Ne kadar büyük gaflar, krizler, skandallar yaşanıyor. Bizde bunlar olmayacak. Ortak aklı işleteceğiz. Ama kriz mi oldu oturup, konuşup, çözeceğiz."

"Cumhurbaşkanı tek başına davranmayacak"

"İki parti diyelim ki yüzde 45 oy aldı ve 300 milletvekili var, diğer partiler hiç milletvekili çıkaramadı. Formülü merak ediyorum." denilmesi üzerine Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiç merak etmeyin, anayasal sorun çıkmayacak. Altılı masa çok güçlü bir geçiş süreci, yol haritası açıklayacak, ortak politikalar metni açıklayacak. İl il formül üreteceğiz. O Meclis'te bizim aday gösterdiğimiz cumhurbaşkanının kendini rahat hissedeceği bir çoğunluğu olacak. Cumhurbaşkanı tek başına hareket etmek isterse de o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek ve tek başına davranmayacak."

"Biz kendi takvimimizi uyguluyoruz"

Ahmet Davutoğlu, "30 Ocak'ta aday belli olacak mı?" sorusuna ise "Hayır. Adayı konuşmaya başlıyoruz, başlayacağız." yanıtını verdi.

"Adayı niye açıklamıyorsunuz?" sorusu üzerine de Davutoğlu, "Konuşma takvimi yeni geldiği için. Biz kendi takvimimizi uyguluyoruz. Taktik bir mücadele yürüyor. Herkes müsterih olsun. Sayın Erdoğan'ın takvimine uymayacağız. O istediği zaman değil, biz istediğimiz zaman adayımızı açıklayacağız. Onların oyun planına gelmeyeceğiz." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 26 Ocak'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu metinler imzalanacak. Ortak politikalar grubu tekrar toplanacak. 30 Ocak'ta biz bunları iki ortak metin olarak lansmanla paylaşacağız. Sonra bu parametreler belli olduğu için iki süreci birden işleteceğiz. Birinci süreç sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı, onun ismi üzerinde kendi aramızda, ikili üçlü, birlikte istişareler başlatacağız. İkinci süreç ise milletvekilliği seçimlerinde takip edilecek yol ve yöntem. Bu iki süreçte elde ettiğimiz neticeleri görüşeceğiz. Sonra Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplantı olacak. Orada da görüşülecek. Adım adım giderek olacak."

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir soru üzerine de Davutoğlu, şu ana kadar hiç ismin konuşulmadığını söyledi.

Milletvekili dağılımı

Altılı masanın hem iyi işleyeceğini hem de ülkeyi pürüzsüz yöneteceğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Biz topluca 360'ı çıkarmak için en optimum seçim algoritmasını kuracağız. Sayın Akşener ile konuştuk, bir genel başkan yardımcısının başkanlığında milletvekili seçimiyle ilgili görüşmeler başlayacak. Bütün gücümüzle Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Velev ki aynı oldu. Adalet nerede sağlanacak? Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak. Ama diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak."

Davutoğlu, bir başka soru üzerine, altılı masanın toplantılarında bakanların paylaşımının konuşulmadığını belirterek. "Ama altılı masada olanların hepsi bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak en az." dedi.