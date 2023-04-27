Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de görülmemiş, daha önce denenmemiş bir yol ve yöntemle" ilk kez birbirinden farklı toplumsal tabanlara dayanan, farklı geleneklerden gelen altı parti ve altı genel başkanın Türkiye'nin geleceği için el ele verdiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'de görülmemiş, daha önce denenmemiş bir yol ve yöntemle" ilk kez birbirinden farklı toplumsal tabanlara dayanan, farklı geleneklerden gelen altı parti ve altı genel başkanın Türkiye'nin geleceği için el ele verdiğini söyledi.

Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Mevlüt Demir ve partililerle buluştu.

Omuz omuza vererek partilerinin simgesi olan çınar yaprağını yücelttiklerini belirten Davutoğlu, zorlu bir süreçten geçtiklerini, iki bayramı yaşadıklarını, üçüncüsünün ise 14 Mayıs'ta demokrasi bayramı olacağını ifade etti.

Davutoğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberlik ortamının pekişmesinin önemine işaret eden Davutoğlu, siyasetin camiye ve kışlaya asla sokulmaması gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu, partilerinin kurulmasıyla daha önce hiç siyasete girmemiş çok sayıda nitelikli, kaliteli insanın Türkiye'nin kaderine mühür vurmak üzere siyasete kollarını sıvadığını dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü kadrolarını bir araya getirdiklerini anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de görülmemiş, daha önce denenmemiş bir yol ve yöntemle ilk kez birbirinden farklı toplumsal tabanlara dayanan, birbirinden farklı geleneklerden gelen altı parti ve altı genel başkan oturduk Türkiye'nin geleceği için el ele verdik. Şu andan itibaren Gelecek Partisinin, CHP'nin, İYİ Partinin, DEVA Partisinin, Saadet Partisinin, Demokrat Partinin tek tek başarıları yok. ya hep beraber kazanacağız ya hep beraber kaybedeceğiz, bu bilinçle çalışın, hepiniz omuz omuza verin. Burası Gelecek Partisi İl Başkanlığı ama aynı zamanda Millet İttifakı'nın karargahıdır, diğer il başkanlıkları gibi. 14 Mayıs'ta biz yeni bir devlet mimarisiyle çok güçlü nitelikli kadrolarla devletin kurumlarını ihya edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine geçen Davutoğlu, tören mangasını selamlayarak, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştü.

Davutoğlu, Antalya'da kendisini ev sahibi hissettiğini, Toros Dağları'nın çocuğu olarak Antalya'yı hiçbir zaman Konya'dan ayırt etmediklerini söyledi.

Antalya'nın, Türkiye'nin geçmişi ve geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirten Davutoğlu, kentin ülkenin dünyaya açılan kapısı, tarımın, turizmin başkenti olduğunu kaydetti.

Başkan Böcek de ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bu zorlu süreci hep birlikte tamamlayacağız." dedi.

Davutoğlu, daha sonra Konyaaltı ilçesindeki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.