Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı. Davutoğlu, Osmaniye Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde esnafla sohbet etti. Otelde gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, ardından Kadirli ilçesine geçti. Cuma namazını Hamidiye Merkez Camisi'nde kılan Davutoğlu, namaz çıkışı çevredekilerle sohbet etti. Seçim otobüsüyle ilçeyi gezen Davutoğlu, daha sonra Osmaniye Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarını makamlarında ziyaret etti. Toprakkale ilçesinde esnafı dinleyen Davutoğlu, daha sonra kentten ayrıldı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Politika Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Osmaniye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.