Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Politika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı.

Davutoğlu, Osmaniye Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde esnafla sohbet etti.

Otelde gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, ardından Kadirli ilçesine geçti.

Cuma namazını Hamidiye Merkez Camisi'nde kılan Davutoğlu, namaz çıkışı çevredekilerle sohbet etti.

Seçim otobüsüyle ilçeyi gezen Davutoğlu, daha sonra Osmaniye Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarını makamlarında ziyaret etti.

Toprakkale ilçesinde esnafı dinleyen Davutoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Osmaniye Politika Haberler

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