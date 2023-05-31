Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: 'TBMM ne kadar görevini yapabilir kafamda soru işareti var'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de kaydını yaptırdı. Özdağ, 'Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Türkiye'de TBMM ne kadar görevini yapabilir kafamda soru işareti var…Türkiye'de bundan böyle burada kolay kolay kanunlar çıkmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetilmiş olacak' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de kaydını yaptırdı. Özdağ, "Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Türkiye'de TBMM ne kadar görevini yapabilir kafamda soru işareti var… Türkiye'de bundan böyle burada kolay kolay kanunlar çıkmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetilmiş olacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 28. dönemde CHP listelerinden Muğla Milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, TBMM'de kaydını yaptırdı. Özdağ, yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Türkiye'de devletin hemen hemen tüm kadrolarının bir partinin eline geçtiğini gördük. Bir parti devleti oluşturmak istediler ve bunun sonucunda da bakanlıkların tüm imkanlarını kullanarak, seçimlere girdiler. Buna da 'adil seçim' diyerek, söylediler. Türkiye'de yapılan seçimler her ne kadar millet iradesi denilmiş olsa da bir yandan medya, diğer yandan yargı, bir diğer yandan troller ile kamuoyu oluşturarak Türkiye'de tekrar yeniden iktidarlarını sürdürmek istediler. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Türkiye'de TBMM ne kadar görevini yapabilir kafamda soru işareti var…Türkiye'de bundan böyle burada kolay kolay kanunlar çıkmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetilmiş olacak. İsteriz ki 'Taç giyen baş akıllanır' sözü gereğince, isteriz ki burada TBMM gerçekten kendisini göstersin."

Özdağ bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin de özeleştiri yapacaklarını söyledi.