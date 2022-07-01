Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Kırıkkale'de gazetecilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kırıkkale'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, bir restoranda düzenlenen programda, Ahmet Davutoğlu başkanlığında arkadaşlarıyla 2,5 yıl önce partilerini kurduklarını söyledi.

Ülke genelinde teşkilatlarını kurmak ve örgütlenmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin bir sorunudur. Diğer bir problem ise ekonomik krizdir. Gelecek Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimiz zaman parlamenter sisteme geçişi başlatacağız. 6'lı masanın yapacağı ilk iş cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan bir hafta sonra açıklayacağız." diye konuştu.

Programa, İl Başkanı Murat Korkmaz ve partililer de katıldı.