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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, İzmir'de temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, İzmir'de temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, erken seçim taleplerini yinelediklerini söyledi.

AA - Meriç Ürer - Politika
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, erken seçim taleplerini yinelediklerini söyledi.

İzmir'de bir otelde muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri bir araya gelen Rota, enflasyonun toplumun yüzde 95'ini olumsuz etkilediğini belirtti.

Enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 78 olduğunu aktaran Rota, şunları kaydetti:

"Ülkenin borcu arttı, faizler düşmedi. Bu dengenin mutlaka değişmesini gerekiyor. Bundan dolayı erken seçimin olması talebimizi yineliyoruz. Vaadimiz, enflasyonla ciddi bir mücadeleyi yapacağız. Türkiye'nin enflasyon problemini çözmeden hiçbir ekonomik problemin altından kalkması mümkün değil. Gelir dağılımı bozukluğu var. Türkiye'de kaynak var ama kaynakların doğru kullanımı ve dağılımı yok. Gelecek Partisi olarak hedefimiz, Türkiye'de öncelikle enflasyon sorununu ciddiye alarak liyakatli kadrolarla enflasyon sorununu önümüzdeki 1-2 senede tek hanelere indirmek."

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Meriç Ürer - Politika

Gelecek Partisi Türkiye İzmir Politika Haberler

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