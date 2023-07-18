Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Meryem Türktekin, iklim değişikliğine uyum politikalarının hayata geçirilmesini istedi

Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Meryem Türktekin, Türkiye ve dünyada yaşanan aşırı sıcaklıklara karşı iklim değişikliğine uyum politikalarının ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Türktekin, su kanununun uygulanmasına ilişkin politikaların hayata geçirilmesi ve bu konunun bir an önce ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Meryem Türktekin, Türkiye ve dünyada yaşanan aşırı sıcaklıklara karşı iklim değişikliğine uyum politikalarının ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Türktekin, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Meteoroloji Örgütünün, kayıtlardaki en sıcak yılın gelecek 5 sene içinde yaşanacağını duyurduğunu, bu ay da tüm dünyada sıcaklıkların rekor üstüne rekor kırdığını belirtti.

Yaşanan aşırı sıcakların geçen hafta insan yaşamını tehdit eder boyuta ulaştığını kaydeden Türktekin, gelecek hafta sıcaklıkların daha da artacağına dikkati çekti.

Dünyada sıcaklıkların sanayi devriminden bu yana arttığına işaret eden Türktekin, "Geçmişte çok yavaş seyreden artış, günümüzde hızlı bir seyir izlemeye başladı. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda görülmeye başlayan 'El Nino' etkisiyle küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin 2024 yılında aşılabileceği endişesi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Türktekin, su kanununun uygulanmasına ilişkin politikaların hayata geçirilmesi ve bu konunun bir an önce ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, "İklim değişikliğine uyum politikalarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.