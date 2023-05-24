Gelecek Partili Temurci: Kazanmak için her yol mübah değildir

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Suriyeli sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak kendisinin göndereceği açıklaması ile ilgili, "Kazanmak için her yol mubah değildir" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Suriyeli sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak kendisinin göndereceği açıklaması ile ilgili, "Kazanmak için her yol mubah değildir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşarak, "Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım. Bir şaka da benden. Bu adam 'İçişleri Bakanı olacağım' diyorsa, Sayın Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mubah değildir" ifadelerini kullandı.