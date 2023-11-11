Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes Kampanyası Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikti. Etkinlikte vatandaşlara da fidan dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" kampanyası için fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığının TİGEM kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, Yılmaz ve Yumaklı, vatandaşlara dikmeleri için fidan da dağıttı.

Etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir fidanla başlayan bu serüven, Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 2023 farklı yerde, 5 milyon 2023 fidanın daha kök salması ile büyüyecek. Yeşil vatanımız daha da güçlenecek. Tüm vatandaşlarımızı, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, geleceğimize daha yeşil bir Türkiye mirası bırakmak için Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."