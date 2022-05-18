Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi - Haberler

Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kütahya'nın Gediz İlçesine bağlı Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Gediz İlçesine bağlı Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 70 yaşındaki Akyüz yaklaşık 1 senedir kanser tedavisi görüyordu. Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz'ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve köy halkının katılımı köy mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA
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