Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi - Haberler

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Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi

Kütahya'nın Gediz İlçesine bağlı Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Gediz İlçesine bağlı Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 70 yaşındaki Akyüz yaklaşık 1 senedir kanser tedavisi görüyordu. Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz'ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve köy halkının katılımı köy mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kütahya, Kanser, Politika, Haberler

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