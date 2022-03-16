Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle, belediye araç filosuna kazıcı yükleyici iş makinası kazandırıldı.

Belediye hizmetlerinin daha iyi, daha hızlı ve daha kaliteli yapabilmesi adına bu çalışmaları yaptıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Belediyemiz araç filosuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yeni bir iş makinesi daha satın alındı. Halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçemize kazandırma gayretinde olduk. Bu kapsamda kazıcı yükleyici iş makinesini araç filomuza kazandırdık. Yeni iş makinamız hareket kabiliyetimizi genişletecek, iş ve süre bakımından kazanç sağlayacak. Halka hizmet, Hakka hizmettir anlayışı ile çıktığımız bu yolda gece gündüz çalışarak, vatandaşlarımızın hizmetinde kullanacağımız araçları ve bütçemiz imkanları dahilinde mevcut araç sayımızı her geçen gün gençleştirip artırarak ilçemize daha hızlı hizmet etmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle kazandırılan iş makinesi İlçemize ve Belediyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Akçadurak, İş makinesinin Gediz'e kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika