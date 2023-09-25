Gedikoğlu, mazbatasını alır almaz ilk ziyaretini şehitliğe yaptı

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Karabük İl Başkanlığının 14. Olağan Genel Kurulu sonrası mazbatasını alan il Başkanı Cenk Gedikoğlu, ilk ziyaretini şehitliğe yaptı.

17 Eylül'de tek liste ile gidilen MHP Olağan Genel Kurul'unda Karabük İl Başkanlığına seçilen Cenk Gedikoğlu, yönetim, parti teşkilat kademeleri ve belediye başkanları ile birlikte Merkez İlçe Seçim Kurulu müdürü Emine Karcıoğlu'ndan mazbatasını teslim aldı.

Adliye önünde kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Gedikoğlu, 17 Eylül'de yapılan seçimler sonrası parti teşkilatları ile birlikte mazbatasını teslim aldığını söyleyerek, kendisine destek veren belediye başkanları ve teşkilat kademelerine teşekkür etti.

İşin mimarı arkamızdaki teşkilatlarımız diyen Başkan Gedikoğlu, "Başkanlar gelip geçicidir. Bundna sonra bütün parti teşkilatlarımızla birlikte birlik bütünlük içerisinde en güzel şekilde davamızı, partimizi Karabük'te temsil ederek en iyi şekilde başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Gedikoğlu, daha sonra beraberinde teşkilat kademeleri, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık ile birlikte ilk ziyaretini şehitliğe yaptı. Burada saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duaların ardından şehitliklere karanfil bıraktı. Ayrıca Gaziler Mezarlığını da ziyaret eden MHP teşkilatı burada da dua ederek karanfil bıraktı.

Heyet daha sonra Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti. - KARABÜK