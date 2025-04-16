Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren...
Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren ameliyatı tamamlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren ameliyatı tamamlandı - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika