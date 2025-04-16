Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 8 saatten fazla süredir devam ediyor

Kalp krizi sonrası ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren...

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren ameliyatı tamamlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren ameliyatı tamamlandı - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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