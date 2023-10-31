Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçen yıl en çok kamu personel rejimiyle ilgili şikayet başvurusu yapıldı. Kurum, toplamda 17 bin 816 başvuruyu incelemeye aldı ve 18 bin 94 başvuruyla ilgili karar verdi.

Geçen Yıl Kamu Personel Rejimi Şikayetleri En Çok Görüldü

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), geçen yıl en çok kamu personel rejimine ilişkin şikayet başvurusu yapıldı.

KDK'nin raporundan derlenen bilgilere göre, kuruma 2022'de 17 bin 816 başvuru gerçekleşti.

KDK, 2021'den devreden dosyalarla birlikte geçen yıl 19 bin 858 şikayet başvurusunu incelemeye aldı; bunlardan 18 bin 94'ü ile ilgili karar verdi.

Kurum, başvurulardan 1097'sinde tavsiye, 625'inde ise kısmen tavsiye, kısmen ret kararlarına hükmetti. Diğer başvurularda ise incelenemezlik, birleştirme, gönderme ve dostane çözüm yönünde görüş bildirdi.

KDK'ye yapılan başvuruların konu dağılımına bakıldığında ise geçen yıl en çok kamu personel rejiminden şikayet edildi. Bu konuda kuruma 4 bin 324 başvuru yapıldı. Kamu personel rejimi hakkındaki şikayetleri sırasıyla adalet, milli savunma ve güvenlik, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, eğitim-öğretim, gençlik ve spor, ekonomi, maliye ve vergi ile çalışma ve sosyal güvenlik konuları takip etti.

KDK, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdürüyor.