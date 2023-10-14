Gebze'de PYD/YPG Üyelerine Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PYDYPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze'de terör örgütü PYDYPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika