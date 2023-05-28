Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Büyükgöz, sabah saat 08.00 itibariyle Gebze Mustafa Paşa İlkokulu'ndaki kayıtlı olduğu 1300 numaralı sandığa oy kullanma işlemi için geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Büyükgöz, sabah saat 08.00 itibariyle Gebze Mustafa Paşa İlkokulu'ndaki kayıtlı olduğu 1300 numaralı sandığa oy kullanma işlemi için geldi.

Sandık görevlilerinden oy pusulasını alarak kabinde oyunu kullanan Büyükgöz, gazetecilere, seçimlerin vatana, millete hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Sonucun milletin takdiri olacağına ifade eden Büyükgöz, "Demokrasi tarihimizde yine güzel gün yaşayacağız. Seçimin ikinci turunu gerçekleştireceğiz. Ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Demokrasi olgunluğu içerisinde milletimiz sandığa gücünü yansıtacaktır. Sandıktan çıkan her sonuç milletimizin takdiri olacaktır." dedi.