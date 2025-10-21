Haberler

Gazze'ye Gönderilen İnsani Yardım Miktarı Kritik Düzeyde Kalıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana sadece 980 tır insani yardımın Gazze'ye girdiğini açıkladı. Beklenen yardım miktarının oldukça gerisinde kalınması, bölgede ciddi bir malzeme kıtlığına yol açıyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne yalnızca 980 tır insani yardım girdiğini, bunun 6 bin 600 tır geçişinin gerisinde kaldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste 12. güne girildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne yalnızca 980 kamyon insani yardım girdiği, bunun 11 günde giriş yapması beklenen 6 bin 600 tır geçişinin çok gerisinde kaldığı ifade edildi. Yardım konvoyunda mutfak tüpü taşıyan 14 tır ve fırınlar, jeneratörler, hastaneler ve diğer kritik sektörler için dizel yakıt yüklü 28 tırın bulunduğu, halkın günlük yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu temel malzemelerde ciddi bir kıtlık yaşandığı belirtildi. Ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye her gün giren ortalama tır sayısının, ateşkes anlaşması kapsamında beklenen günlük 600 tıra kıyasla '89' olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze'de 2.4 milyondan fazla kişiye açlığı dayatmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, sınırlı yardımların asgari düzeydeki insani ve yaşamsal ihtiyaçları bile karşılamadığı uyarısında bulunularak temel yaşam şartlarını sağlamak için gıda, tıbbi malzeme, yardım malzemeleri, yakıt ve mutfak tüpü de dahil olmak üzere günde en az 600 tırın acil ve istikrarlı bir şekilde gönderilmesi çağrısında bulunuldu. Yerel yönetimlerin, yardımların girişini kolaylaştırmak ve adil dağıtımını sağlamak için uluslararası insani yardım ve yardım kuruluşlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğu yinelendi.

İsrail-Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, İsrail askerlerinin kısmi çekilmesini, esir takasını ve Gazze'ye yapılan yardım girişinin artırılmasını içeriyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.