Gazze'ye Acil İnsani Yardım ve Yeniden İnşa Çabaları Devam Ediyor
MSB kaynaklarına göre, Gazze'deki insani trajedinin dikkate alınmasının ardından acil insani yardımın ulaşması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelik kazanmıştır. TSK, barış misyonlarında edindiği tecrübeyle uluslararası hukuk çerçevesinde gereken her türlü görevi üstlenmeye hazırdır.
MSB Kaynakları: ( Gazze Görev Gücüne ilişkin) Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir.
