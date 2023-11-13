Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tırmanmasıyla, on binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinden güneyine kaçmaktan başka çaresi kalmadı. Yerinden edilen bölge halkını barındıran okul ve hastaneler de temel tıbbi malzeme ve günlük gereksinimlere ciddi şekilde muhtaç oldukları için kapanmanın eşiğinde. Doktorlar, bombardıman ve yıkımlara tanık olmanın yarattığı travmayı hafifletmek için yerinden edilmiş çocuklara yönelik resim etkinlikleri düzenliyor.

Dosya Boyutu: 115.45MB

ÇEKİM TARİHİ: 10 Kasım 2023

TARİH: 13 Kasım 2023

KATEGORİ: Politika/Askeri

1. Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan çeşitli görüntüler

2. Gazze'deki bir okul ve bir hastaneden çeşitli görüntüler

5. Yerlerinden edilmiş çocuklar için düzenlenen resim etkinliklerinden çeşitli görüntüler

7. SES 4 (Arapça): DİNA MOHAMED, Yerinden edilmiş bir çocuk

Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tırmanmasıyla, on binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinden güneyine kaçmaktan başka çaresi kalmadı.

Yerinden edilen bölge halkını barındıran okul ve hastaneler de temel tıbbi malzeme ve günlük gereksinimlere ciddi şekilde muhtaç oldukları için kapanmanın eşiğinde.

"Sağlık hizmetleri için gerekli olan her şeyin, özellikle de tıbbi gereçlerin eksikliği nedeniyle pek çok sorun yaşıyoruz. Çocukların çoğunda görülen ve salgın gibi yayılan bağırsak enfeksiyonları nedeniyle buradaki durum çok zor. Çocuklarda ateş, ishal ve kusma gibi belirtiler sıklıkla görülüyor. Tedavi için şırınga bulamıyoruz."

"25 gündür hastanede çalışıyorum, henüz eve gitmedim. Halkımıza yardım etmek için çok uğraşıyoruz ama buradaki tedavi olanakları çok yetersiz."

Doktorlar, bombardıman ve yıkımlara tanık olmanın yarattığı travmayı hafifletmek için yerinden edilmiş çocuklara yönelik resim etkinlikleri düzenliyor.

"Çocukların psikolojik travma etkisinden kurtulmaları için etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların çoğu enkaz altından çıkarıldı. Ayrıca ceset parçaları, ölüler ve yaralılar gördükleri için travma yaşadılar. Bu yüzden psikolojik durumları çok kötü."

SES 4 (Arapça): DİNA MOHAMED, Yerinden edilmiş bir çocuk:

"Bombardımandan dolayı evimizden olduk. Doktorlar bizi teselli etmek istiyor. Ben de bir kelebek çizdim çünkü bir kelebek gibi özgür olmak istedim. Her gün bombardıman, ölü ve yaralılar görüyorum. Evimin yıkıldığına şahit oldum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)