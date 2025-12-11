Haberler

Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 4 can kaybı

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son 24 saat içinde 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 383'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 383'e, yaralı sayısı bin 2'ye yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 373'e, yaralı sayısı 171 bin 79'a yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
