Gazze'nin resmi hesabı Hamas'ın saldırıyı kabul etmiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ' Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen 'Gaza Report' hesabı Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı değildir. Hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."