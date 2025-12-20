Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki "Gazze" toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Miami'de Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'dan yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya ilişkin, "Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'dan yetkililerin katılımıyla Miami'de gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğini belirterek, "Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcileri, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami'de bir araya gelmiştir. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda ülkemizi Sayın Bakanımız temsil etmiştir. Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir. İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Keçeli, "Ayrıca Sayın Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur" açıklamasında bulundu. - ANKARA