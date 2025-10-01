İsrail Hastaneyi Bombaladı, Gazeteciler Tehlikede

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını ve saldırının 70'ten fazla gazetecinin hayatını tehlikeye attığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi'ne topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Aksa Şehitleri Hastanesi'ni 15 kez hedef aldığı belirtilirken, saldırıların Gazze'deki sağlık sistemine karşı yürütülen "sistematik bir suç" olduğu ifade edildi.

Tedavi için hastaneye başvuranların İsrail ordusunun topçu saldırısında yaralandığı, yarıların bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Saldırının gazetecilerin bulunduğu noktaların çok yakınında gerçekleştiği ve İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarını dünyaya duyurmak için hastanede ve çevresinde görevini yapmakta olan 70'ten fazla basın mensubunun hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 716 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 580'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 930 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.