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Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aileleri Mısır'a geçti

5 Aralık 2023 17:59 Son Güncelleme: 18:01 Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır'a geçiş yaptı. Vatandaşların bugün Türkiye'ye getirileceği bildirildi.