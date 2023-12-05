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Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aileleri Mısır'a geçti

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır'a geçiş yaptı. Vatandaşların bugün Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınlarının dün gece Mısır'a geçtiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve yakınları dün gece Gazze'den Mısır'a geçti.

Bu kişilerin bugün Türkiye'ye gelmeleri öngörülüyor.

Kaynak: AA / Politika

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