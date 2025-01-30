Gazze'den Serbest Bırakılan Asker Agam Berger İsrail'e Döndü

Gazze'den serbest bırakılan asker Agam Berger, sınırı geçerek İsrail'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında üçüncü takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli asker Agam Berger'i Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Berger'i Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Serbest kalan ve Kızılhaç aracına bindirilen Agam Berger, İsrail'e döndü. İsrail Başbakanlık Ofisi, Berger'in İsrail'de anne ve babasıyla bir araya geldiği anların görüntüsünü paylaştı. - TEL AVİV