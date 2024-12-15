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Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 44 Bin 976'ya Yükseldi

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 44 Bin 976'ya Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 436 gündür süren saldırılar neticesinde ölü sayısı 44 bin 976'ya ulaştı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 46 sivil yaşamını yitirdi, 135 sivil yaralandı.

İsrail'in 436 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 976'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 436 gündür devam ediyor. Bölgede sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail ordusu, tam anlamıyla Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 46 sivilin hayatını kaybettiği, 135 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının da 106 bin 759'a yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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