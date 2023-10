Gazze'deki Hastane Bombalaması Isparta'da Protesto Edildi

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı Isparta'da protesto edildi. Meydanda toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganı attı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı Isparta'da protesto edildi. 15 Temmuz Birlik, Beraberlik ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganı attı. Protestoya ilişkin açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Uğur Demiralay yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden İsrail'e tepki için toplandıklarını belirterek, "Habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını, Bugün akşamda Gazze'de yapmış olduğu hastane bombalı saldırısı ile mutlak başarıya ulaşan aksa tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha düşmanı zelil eden, yıkılmaz sanılan kaleleri, sistemleri yıkan Allah'a hamd ediyoruz. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail'in zulmü için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün başka, işte artık büyük bir fethin arifesindeyiz. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Günlerdir oluk oluk Gazze'nin üstüne bombalar yağdıran, küçücük bir toprak parçasında 2 milyonu aşkın insanı evsiz yurtsuz bırakan, su ve elektrik gibi can damarlarını kesen, hiç bir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail'i, hamileri Amerika ve Avrupa'yı, lanetlemek için buradayız" dedi.

"Sizi bu coğrafyadan söküp atacağımız günler yakındır"

Gazzeli vatandaşların yanında olduklarını haykırmak için toplandıklarını belirten Demiralay, "İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış mescidi Aksa'mız, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, on yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail'e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Ey Allah'ın lanetlediği kavim, ey İsrail ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün Mescidi Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'i bizden koparamayacaksınız. İşte biz Aksa için canını vermeye hazır on binler yüz binler milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. İşte bu sabah olduğu gibi hiç beklemediğiniz bir anda sizi bu coğrafyadan söküp atacağımız günler yakındır" şeklinde konuştu.

Müslüman devlet yöneticilerine seslenen Demiralay, "Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan ABD ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler, sömürü faaliyetleri ayan beyan ortadadır. kafirlerin birbirlerini nasıl desteklediğini görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir. İşte bu inayete nail olmak için Müslümanların Filistin davasına gerekli önemi ve önceliği vermesi, tüm maddi olanakların ve manevi desteğin mücahitlerin hizmetine sunulması şarttır. Kudüs ve mescidi aksa için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Amerika'dan, İsrail'den, Avrupa'dan, Rusya'dan, Çin'den değil, Allah'tan korkun. Cenab-ı Hak İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin, Aksa Tufanı Operasyonu'nu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır, zafer inananlarındır ve zafer yakındır" dedi.

Gazze için dua edilerek protesto toplanışı sona erdi. - ISPARTA