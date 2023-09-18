Gazze'deki Filistin Sendikaları İsrail'in Sınır Kapısını Kapatmasını Protesto Etti

Gazze'deki Filistin Sendikaları, İsrail'in Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı işçilere kapatmayı sürdürmesini 'yaklaşık 18 bin 500 aile için toplu cezalandırma' olarak nitelendirdi. İsrail'in işçi kartını ekonomik ve siyasi baskı unsuru olarak kullandığını belirten sendika başkanı, İsrail'in güvenlik gerekçesiyle sınır kapısını kapatmasının gerçek amacının kendi siyasi hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sendikaları, İsrail'in Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı işçilere kapatmayı sürdürmesini "yaklaşık 18 bin 500 aile için toplu cezalandırma" olarak nitelendirdi.

Filistin Sendikaları Genel Federasyonu Başkanı Sami el-Amasi, 15 Eylül Cuma akşamı başlayan Yahudi bayramları nedeniyle tüm sınır kapılarını kapatan İsrail'in, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı işçilerin geçişine 24 saat daha kapatma kararına tepki gösterdi.

" İsrail'in Gazze'nin doğusundaki olaylar nedeniyle sınır kapısını 24 saat daha kapatma kararı, yaklaşık 18 bin 500 işçi ailesi için toplu cezalandırmadır." diyen Amasi, İsrail'in işçi kartını ekonomik ve siyasi baskı unsuru olarak kullandığını, kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için Gazze'deki güvenlik durumunu gerekçe gösterdiğini söyledi.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, dün akşam yaptığı açıklamada, sınır kapısının açılışının 24 saat daha ertelendiğini belirtmişti.

Filistinli işçi ve tüccarlar, aldıkları özel izinlerle Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek İsrail ya da Batı Şeria'da çalışabiliyor

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.