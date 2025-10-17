Gazze'de Yollar Açılıyor: Katar Desteğiyle Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Gazze Belediyesi ekipleri, Katar'ın da desteğiyle, İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında kapanan ana yolları açma ve molozları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Gazze'yi Yeniden İnşa Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, komitenin Gazze Şeridi'ne yaptığı yardımlar kapsamında dün Gazze'de molozların temizlenmesi ve ana yolların açılması çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Komitenin, sosyal medya platformlarında yayınladığı videoda, üzerinde Katar bayrakları ve komitenin logosu bulunan buldozerlerin yolları temizlemeye ve molozları kaldırmaya başladığı görülüyor.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, komitenin yayınladığı videoda yaptığı açıklamada, komitenin desteğiyle Gazze şehrinde yol ve caddelerin açılması, vatandaşların barınaklara, evlerine, sağlık ve hizmet tesislerine erişiminin sağlanması sürecini desteklemek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Serrac, Gazze şehrini canlandırmak, sakinlerine umut aşılamak ve onların şehirdeki hayatlarına mümkün olduğunca geri dönmelerini sağlamak açısından bu çabaların önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Serrac, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin, ateşkesin ilk gününden itibaren geri dönenlerin hareket edebilmesini sağlamak amacıyla yolları ve sokakları açmaya ve molozları temizlemeye başladığını söylemişti.

Bu görevi "belediye için bir öncelik" olarak değerlendiren Serrac, molozların temizlenmesi ve tüm yol ve sokakların yeniden açılmasının bir ila iki ay sürebileceğini dile getirmişti.

Serrac, bu çalışmaların Katar'ın çok sayıda buldozer ve kamyon desteğiyle başlatıldığını belirtmişti.