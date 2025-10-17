Haberler

Gazze'de Yollar Açılıyor: Katar Desteğiyle Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Belediyesi, Katar'ın desteğiyle İsrail'in saldırıları sonrası kapanan yolları açma ve molozları temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, bu sürecin Gazze'nin yeniden canlanması ve sakinlerine umut vermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gazze Belediyesi ekipleri, Katar'ın da desteğiyle, İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında kapanan ana yolları açma ve molozları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Gazze'yi Yeniden İnşa Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, komitenin Gazze Şeridi'ne yaptığı yardımlar kapsamında dün Gazze'de molozların temizlenmesi ve ana yolların açılması çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Komitenin, sosyal medya platformlarında yayınladığı videoda, üzerinde Katar bayrakları ve komitenin logosu bulunan buldozerlerin yolları temizlemeye ve molozları kaldırmaya başladığı görülüyor.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, komitenin yayınladığı videoda yaptığı açıklamada, komitenin desteğiyle Gazze şehrinde yol ve caddelerin açılması, vatandaşların barınaklara, evlerine, sağlık ve hizmet tesislerine erişiminin sağlanması sürecini desteklemek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Serrac, Gazze şehrini canlandırmak, sakinlerine umut aşılamak ve onların şehirdeki hayatlarına mümkün olduğunca geri dönmelerini sağlamak açısından bu çabaların önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Serrac, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin, ateşkesin ilk gününden itibaren geri dönenlerin hareket edebilmesini sağlamak amacıyla yolları ve sokakları açmaya ve molozları temizlemeye başladığını söylemişti.

Bu görevi "belediye için bir öncelik" olarak değerlendiren Serrac, molozların temizlenmesi ve tüm yol ve sokakların yeniden açılmasının bir ila iki ay sürebileceğini dile getirmişti.

Serrac, bu çalışmaların Katar'ın çok sayıda buldozer ve kamyon desteğiyle başlatıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Politika
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.