Gazze'de yaşanan zulmün yıl dönümünde sessiz yürüyüşle İsrail protestosu

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların yıl dönümü Yozgat'ta gerçekleştirilen sessiz yürüyüşle protesto edildi.

Yozgat'ta ve ülke genelinde düzenlenen yürüyüşe 7'den 70'e her yaştan kadın katıldı. Yozgat terminali mevkiinde toplanan kalabalık el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Farkındalık oluşturmak amacıyla beyaz kıyafetler tercih eden ve omuzlarına kefiye alan kadınlar taşıdıkları dövizlerle dikkat çekti. 'Daha adil bir dünya mümkün', 'Özgür Filistin', 'Dünya Beşten Büyüktür', 'Barış kadınla mümkün' gibi yazılarla sessizce yürüyen kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

"Gazzeli annenin sesi olmak için buradayız"

Topluluk adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öcal, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını ifade etti. 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babalar adına oluşturulduğunu söyleyen Öcal, "Bu zincir insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz 'yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım, bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için ve bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız" dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğradığını söyleyen Öcal "Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasının bitişiyle yürüyüş sona erdi. - YOZGAT