Gazze'de Nakit Krizi: Yırtık Banknotlar Yeniden Dolaşıma Sokuluyor

Gazze'de bankaların yıkılmasıyla derinleşen nakit krizinde halk, geçinebilmek için yırtık banknotları onararak yeniden dolaşıma sokuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından yerel bankaların büyük kısmı yıkıldı ve yeni para girişine getirilen yasaklar nedeniyle ciddi bir nakit krizi baş gösterdi. Bölgedeki Filistinliler, geçimini sürdürebilmek için değerini yitirmiş, yıpranmış banknotları onararak yeniden dolaşıma sokmak zorunda kalıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun şehrinden bölgenin merkezindeki Saraya'ya göç etmek zorunda kalan Ahmed el-Kafarna, eski ve yıpranmış banknotları onararak geçimini sağlıyor. Eskiden küçük bir dükkanı olduğunu ve ticaretle uğraştığını belirten el-Kafarna, "Birçok müşteri bana hasarlı banknotlarla ödeme yapıyordu ve ben de kabul ediyordum. Ama elimdeki tüm paranın yıpranmış olduğunu ve kimsenin benden almak istemediğini fark ettiğimde işler kötüleşti. Bu yüzden paraları tamir etmeye mecbur kaldım" dedi.

İşe önce kendi parasını tamir ederek başladığını kaydeden Ahmed el-Kafarna, "Kısa sürede birçok insan benden onlarınkini de düzeltmemi istemeye başladı. İşte o zaman bu mesleği yapmaya, yıpranmış banknotları onarmaya karar verdim. Bu iş aracılığıyla insanların sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletiyorum. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olmalı ve bu felaketin üstesinden birlikte gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

İsrail, Gazze'de faaliyet gösteren banka şubelerinin yaklaşık yüzde 93'ünü yok etti

Gazze Şeridi'nde ayaktaki birkaç banka, İsrail'in yeni banknot girişine getirdiği kısıtlamalar ve para taşıyan araçların yağmacıların hedefi olabileceği endişesi yüzünden yıpranmış paraları değiştirmiyor. Dünya Bankası'nın raporuna göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren banka şubelerinin yaklaşık yüzde 93'ünü yok etti. Mikrofinans kurumlarının yüzde 88'i, çoğu döviz bürosu ve sigorta şirketlerinin yüzde 88'i de aynı şekilde tahrip edildi. - GAZZE ŞERİDİ