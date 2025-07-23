Gazze'de Kitlesel Açlık Uyarısı: 115 İnsani Yardım Kuruluşundan Ortak Bildiri

Almanya merkezli Welthungerhilfe'nin de aralarında bulunduğu 115 insani yardım kuruluşu, " Gazze'de kitlesel açlık yayılıyor, meslektaşlarımız ve yardım ettiğimiz insanlar ölüyor" sloganıyla yayımladıkları ortak bildiride, "Sivilleri aç bırakmak bir savaş suçudur. Kara sınır kapılarını açın, BM öncülüğünde yardımları ulaştırın, kuşatmayı sona erdirin, ateşkesi kabul edin" dedi.

Almanya merkezli Welthungerhilfe'nin de aralarında bulunduğu 115 insani yardım kuruluşu, " Gazze'de kitlesel açlık yayılıyor, meslektaşlarımız ve yardım ettiğimiz insanlar ölüyor" sloganıyla Gazze için ortak bildiri yayınladı. Welthungerhilfe'ın üst yöneticisi Mathias Mogge tarafından paylaşılan ortak bildiride, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde halkı açlığa mahkum ederken, yardım görevlilerinin aynı şekilde yardım etmeye çalıştıkları insanlar gibi gıda yardımı için kuyruklara girdiğine dikkat çekildi. Bildiride, "Yardım ettikleri insanların ölümlerini gören insani yardım kuruluşları artık kendi meslektaşlarının gözleri önünde yok oluşlarını da izlemek zorunda kalıyor" ifadeleri kullanılarak, ABD ile İsrail tarafından desteklenen sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) çalışmalarına başlamasından iki ay sonra Gazze'deki gıda dağıtım noktalarında neredeyse her gün katliamlar yaşandığı belirtildi. En az 875 Filistinlinin gıda ararken, 201'inin yardım yollarında ve geri kalanının da dağıtım noktalarında öldürüldüğüne vurgu yapılan bildiride, mevcut koşulların yardım operasyonlarını imkansız hale getirdiği bildirildi.

"Sivilleri aç bırakmak bir savaş suçudur"

"Sivilleri savaş silahı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur" denilen bildiride, yardım kuruluşları hükümetleri harekete geçmeye çağırdı. Bildiride, "Tüm kara sınır kapılarını açın, BM öncülüğündeki mekanizmalar aracılığıyla gıda, temiz su, tıbbi malzeme, barınak ve yakıtın sınırsız tedarikini sağlayın, kuşatmayı sona erdirin ve derhal ateşkesi kabul edin" denildi.

Bir yardım kuruluşunun temsilcisi, "Gazze Şeridi'nde her sabah aynı soru yankılanıyor: Bugün yiyecek bir şey bulabileceğim mi?" şeklindeki sözlerine yer verilen ortak bildiride, İsrail hükümetinin topyekun ablukasının neden olduğu kısıtlamaların kaosa, açlığa ve ölüme yol açtığı belirtildi. Bildiride Gazzeli çocukların ebeveynlerine cennete gitmek istediklerini söyledikleri, 'Çünkü en azından orada yiyecek var' dedikleri belirtildi.

"Akut yetersiz beslenme vakaları rekor sayıda"

Doktorların özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında rekor sayıda akut yetersiz beslenme vakası bildirildiğine dikkat çekilen bildiride, "Akut sulu ishal gibi hastalıklar yayılıyor, pazarlar boş, çöpler birikiyor. Yetişkinler açlık ve susuzluktan sokaklarda yığılıp kalıyor. Gazze'deki dağıtım, günde ortalama sadece 28 kamyonla gerçekleştiriliyor ve bu çoğu haftalardır yardım alamayan 2 milyondan fazla insan için yeterli olmaktan çok uzak. Sürekli yardım dağıtımı yapılmayan her gün önlenebilir hastalıklardan daha fazla insanın ölmesi anlamına geliyor. Çocuklar, asla gerçekleşmeyecek vaatleri beklerken aç kalıyor" denildi.

"Hayatta kalmak bir serap gibi"

"Filistinliler, umut ve hayal kırıklığının kısır döngüsüne hapsolmuş durumdalar; yardım ve ateşkes bekliyorlar, ancak daha da kötü koşullarla uyanıyorlar" denilen bildiride, "Bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir işkence. Hayatta kalmak bir serap gibi. İnsani yardım sistemi, sahte vaatlere dayanamaz. İnsani yardım çalışanları, değişen çalışma saatleriyle çalışamaz veya erişimi garanti etmeyen siyasi taahhütleri bekleyemez" ifadeleri kullanıldı.

Hükümetlere harekete geçin çağrısı yapıldı

"Hükümetler artık harekete geçmek için izin beklememeli" çağrısı yapılan ortak bildiride, "Derhal ve kalıcı bir ateşkes talep edin, tüm bürokratik ve idari kısıtlamaları kaldırın, tüm sınır kapılarını açın" denildi.

Gazze genelindeki tüm insanlara erişim sağlanması, militarize dağıtım modellerinin reddedilmesi, BM öncülüğündeki insani yardımların yeniden tesis edilmesi istenen bildiride, "İlkeli ve tarafsız insani yardım kuruluşlarına fon sağlamaya devam edin. Devletler, ablukayı sona erdirmek için silah ve mühimmat transferini durdurmak gibi somut önlemler almalıdır" denildi.

Almanya merkezli Welthungerhilfe, dünyanın çeşitli bölgelerinde 1962 yılından bu yana insani yardım amaçlı faaliyetlerde bulunuyor. Welthungerhilfe'nin öncülük ettiği ortak bildiriye dünyanın birçok ülkesinden 115 insani yardım kuruluşu imza attı. - BERLİN