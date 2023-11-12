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Gazze'de İsrail saldırılarını protesto eden yürüyüş düzenlendi

Filistin ile Dayanışma Platformu üyesi kadın ve çocuklar, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden anneler ve çocuklar için sessizlik yürüyüşü düzenledi. Ellerinde sarılı kefenler ve tepki gösteren pankartlar taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve İsrail askerlerinin bombardımanında yaşamını yitiren çocukları canlandıran bir tiyatro oyunu sergiledi. Yürüyüş, Gazzeli anneler ve çocuklar için yapılan duanın ardından sona erdi.