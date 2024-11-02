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Gazilerden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Gazilerden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eğin ile Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Şakir Gülmez'i kabul etti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eğin ile Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Şakir Gülmez'i kabul etti.

Mhp'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aylar, Eğin ile Gülmez'in, Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika
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