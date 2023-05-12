Gaziantep ve Adıyaman'da seçim malzemeleri ilçelere ve köylere ulaştırılıyor

Gaziantep ve Adıyaman'da ilçeler ve köylerde görevli sandık kurulu başkanları, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor.

Gaziantep ve Adıyaman'da ilçeler ve köylerde görevli sandık kurulu başkanları, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor.

Gaziantep'te Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak sandık mühürleri, mum, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip gibi malzemeleri almak isteyen sandık kurulu başkanları, Gaziantep Adliyesine geldi.

Burada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilçe başkanlığı yetkilileri eşliğinde malzemeleri alan sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli olduğu bölgelere doğru yola çıktı.

Adıyaman'da ise YSK yetkilileri, güvenlik önlemleri eşliğinde ve belediye ekiplerinin yardımlarıyla seçimdeki oylama sürecinde kullanılacak malzemeleri ilçelere sevk ediyor.