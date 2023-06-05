Gaziantep Valisi Davut Gül İstanbul Valisi olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atandığı için İstanbul Valiliği boşalmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı.

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atandığı için İstanbul Valiliği boşalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı. Atama kararı, İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından bu akşam duyuruldu. İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır."

Yerlikaya da halefi olan Gül gibi Gaziantep'ten İstanbul'a atanmıştı.