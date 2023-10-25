Gaziantep'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te zehir tacirlerine büyük darbe

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 zehir taciri tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te zehir tacirlerine büyük darbe vurulduğunu açıkladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 5 farklı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 20 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şahıslardan 17'sinin tutuklandığını, 3'ünün ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1'i Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa olmak üzere zehir tacirlerine 5 farklı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese şok baskınlar düzenlendi.

Arı kovanlarına gizlenmişi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Arama yapılan adreslerde 23,5 kilogram metamfetamin, 301 kilogram skunk ve 34,5 kilogram eroin ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramalar sırasında arı kovanlarına gizlenmiş uyuşturucu bulunması ise dikkat çekti. Operasyonlar sonucunda zehir taciri olduğu belirlenen 20 şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Ali Yerlikaya 17 şahsın tutuklandığını açıkladı

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 1'i Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa olmak üzere düzenlenen 5 farklı operasyonlarda 23,5 kilogram metamfetamin, 301 kilogram skunk ve 34,5 kilogram eroin ele geçirildi. 20 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Bunlardan 17'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.