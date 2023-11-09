Gaziantep'te Yabancı Uyruklu Terör Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, 2021 yılında örgüt içerisinde ideolojik/silahlı eğitim alan ve ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, 2021 yılında örgüt içerisinde ideolojik/silahlı eğitim alan ve ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2021 yılında PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde ideolojik/silahlı eğitim alan ve ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan örgüt üyesi tutuklandı

2021 yılında Suriye-Rakka bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli şahıs, yapılan sorgusunu müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP