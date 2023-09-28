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Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 200 polisin katılımıyla 22 adrese operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı. Operasyona Özel Harekat ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de destek veriyor.