Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsın ikametinde 4 kilo kubar esrar ve 1 adet uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince Karkamış ilçesinde bir şahsın ikametine yapılan operasyonda 4 kilo kubar esrar ile 1 adet uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesiyle çalışma yaptı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda Karkamış ilçesinde bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve silah olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın belirlenen adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde 4 kilo kubar esrar maddesi, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP