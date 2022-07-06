Gaziantep'te toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi'nin Tramvay ve Otobüsleri Kurban Bayramı'nda 5 Gün Boyunca Ücretsiz Hizmet Verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne (GBB) bağlı tramvay ve otobüsler, arife günü ve Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ.ye bağlı tramvay ve turuncu otobüsler, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi adına şehir genelinde 8-12 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Vatandaşların toplu taşımayla ulaşımlarında kolaylık sağlayacak uygulama için Gaziantep Kart'larını okutmaları ücretsiz binişler için yeterli olacağı belirtildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Politika