Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, suç işlemek hedefiyle örgüt kurma suçuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı adli makamların koordinesinde 26 Kasım 2023 tarihinde suç işlemek hedefiyle örgüt kurma suçuyla mücadeleye yönelik 3 ikamet ve 1 iş yerine şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Diğer yandan gasp ve yağma suçundan 4 şüpheli tespit edilirken şafak operasyonuyla 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 2'si adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP