Gaziantep'te Sokak Satıcılarına Operasyon: 177 Kilo Esrar ve 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Gaziantep polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda bir ayda 177 kilo 884 gram esrar, 41 kilo 164 gram eroin ve 14 bin 571 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bin 140 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 150 şüpheli tutuklandı.