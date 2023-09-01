Gaziantep'te Sokak Satıcılarına Operasyon: 177 Kilo Esrar ve 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Gaziantep polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda bir ayda 177 kilo 884 gram esrar, 41 kilo 164 gram eroin ve 14 bin 571 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bin 140 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 150 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir ayda 177 kilo 884 gram esrar, 41 kilo 164 gram eroin ve 14 bin 571 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-31 Ağustos tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 177 kilo 884 gram esrar, 41 kilo 164 gram eroin, 3 kilo 307 gram metamfetamin, 596 gram sentetik kannabinoid, 14 bin 571 adet uyuşturucu hap, 283 kök kenevir bitkisi, 8 adet tabanca, 6 adet tüfek ve 16 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar çerçevesinde bin 140 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 150 şüpheli tutuklandığı bildirildi. - GAZİANTEP